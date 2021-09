S Immo gibt Dividende bekannt

Die österreichische Immobiliengruppe S Immo AG (ISIN: AT0000652250) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen. Die Termine für Dividenden-Ex-Tag, Nachweisstichtag Dividende und Dividenden-Zahltag werden gesondert veröffentlicht. Die Hauptversammlung wird am 14.10.2021 in virtueller Form stattfinden.

Der Vorschlag entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 20,70 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 2,42 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlt.

Im ersten Halbjahr 2021 konnten die Gesamterlöse im Vergleich zum Vorjahr von 87,8 Mio. Euro auf 91,1 Mio. Euro gesteigert werden, wie am 27.08. berichtet wurde. Das EBITDA stieg um rund 9,6 Prozent auf 39,6 Mio. Euro. Das Periodenergebnis erreichte 137,3 Mio. Euro (Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Im Juli 2021 hat die S Immo AG ihre Anteile an der CA Immobilien Anlagen AG in das Übernahmeangebot der Starwood Capital Group eingeliefert und somit zu einem Preis von 37 Euro je Aktie verkauft.

Die S Immo ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Wien und notiert seit 1987 an der Wiener Börse. Der Fokus liegt auf Immobilien in den Hauptstädten von Österreich, Deutschland und CEE. Das Immobilienportfolio besteht zu über 70 Prozent aus Büros, Einkaufszentren und Hotels sowie zu einem ergänzenden Teil aus Wohnimmobilien.

