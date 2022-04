S IMMO: Rekorde trotz Pandemie

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Nettogewinn auf 230 Mio. Euro rund vervierfacht und damit die Prognose von SRC übertroffen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.Nach Analystenaussage seien die Mieteinnahmen um 6,5 Prozent auf 131,3 Mio. Euro gestiegen. Der FFO I habe sogar um 43 Prozent auf fast 61 Mio. Euro zugelegt. Neben den Mieteinnahmen und dem FFO sei zudem das Portfolio um 14 Prozent auf 2,83 Mrd. Euro gesteigert worden. Nach Meinung des Analysten weise das Unternehmen außerdem eine sehr solide Bilanz aus. Die Eigenkapitalquote habe sich auf 45,2 Prozent (31.12.2021: 44,3 Prozent) erhöht. Der LTV sei auf 40,4 Prozent (31.12.2021: 46,8 Prozent) deutlich verringert worden. Der Cash Bestand habe auf 376 Mio. Euro zugelegt. Mit dem Verkauf der 12,7 Prozent-Anteile an der Immofinanz an CPI im Januar 2022 komme ein weiterer Bruttoerlös von rund 406 Mio. Euro in die Kasse und erhöhe die liquiden Mittel dann weiter auf über 700 Mio. Euro. Auf Basis des veröffentlichten Zahlenwerks für 2021 und der Steigerung der Dividende auf 0,65 Euro (zuvor: von 0,50 Euro) erhöht der Analyst das Kursziel auf 28,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro) und bestätigt das Rating „Buy“. (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.04.2022, 18:30 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 28.04.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/S-IMMO_28April2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

S IMMO AG - ISIN: AT0000652250