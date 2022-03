S&P 500 - Die Nöte der Bullen sind groß

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.267,61 Pkt (Nasdaq)S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.170,70 Pkt (S&P)

Der S&P versucht sich seit September 2021 an einer Topbildung innerhalb einer SKS-Topformation. Am 24. Februar notierte der Index schon einmal deutlich unter der Nackenlinie, erholte sich aber schnell wieder, so dass es zu keinem Schlusskurs darunter kam. Eine anschließende Erholung scheiterte am EMA 200. Gestern fiel der Index erstmals per Tagesschlusskurs unter die Nackenlinie bei heute 4.200 Punkten. Aber das Tief vom 24. Februar bei 4.114 Punkten wurde nicht durchbrochen. Aktuell wird der Index bei 4.214 Punkten und damit 44 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs und auch knapp über der Nackenlinie getaxt.

Der S&P 500 steht vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Bestätigt sich der Bruch der Nackenlinie z.B. durch einen Fall unter 4.114 Punkte, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung bis zunächst 4.050-4.000 Punkte und später an das Hoch aus dem September 2020 bei 3.588 Punkte drohen.

Ein erstes Kaufsignal, das für einige Tage tragen könnte, ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 4.416 USD. In diesem Fall wäre Anstieg bis ca. 4.595 und ca. 4.750 Punkte möglich.

Diese Kurzanalyse ist Teil meines morgendlichen Marktüberblicks, den ich täglich in unserem redaktionellen Angebot PROmax veröffentlichte. Diese Analysen sind immer wieder Grundlage für Trades im Tradingdepot dieses Pakets. Der Marktüberblick enthält Kommentare zu vielen beliebten Basiswerten wie Nasdaq 100, Dow Jones, verschiedenen Rohstoffen oder Bitcoin.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

S&P 500 - Index

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)