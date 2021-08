S&P 500 Index: Rekorde über Rekorde

Trotz gewisser Pandemie-Sorgen und Einschränkungen in der Wirtschaft gehen es Investoren in den USA gelassen an und treiben den marktbreiten S&P 500 Index stetig auf frische Rekorde voran.

Die Aktienmärkte in den USA präsentierten sich trotz steigender Sorgen vor einer Reduzierung des Taperings und einer neuerlichen Corona-Infektionswelle robust, der S&P 500 Index notiert nur knapp unterhalb von 4.500 Punkten und konnte zuletzt wieder frische Bestmarken erzielen. Auffällig zeigt sich dabei in den letzten Monaten der Bereich des EMA 50, der immer wieder als zuverlässige Unterstützung fungiert und als Kaufmarke genutzt wird. Aus technischer Sicht steht einer Rallyefortsetzung nur wenig im Weg, Kursnotierungen bis auf 4.532 und darüber an 4.577 Punkte könnten in den kommenden Tagen noch bevorstehen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst unterhalb des EMA 50 bei derzeit 4.365 Punkten ergeben, in diesem Fall müssten Abschläge auf 4.315 und darunter auf 4.269 Zähler einkalkuliert werden. Ein derartiges Szenario deutet sich nach heutiger Erkenntnislage jedoch nicht an. S&P 500 (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 4.492 // 4.513 // 4.530 // 4.546 // 4.567 // 4.590 Punkte Unterstützungen: 4.466 // 4.450 // 4.426 // 4.406 // 4.382 // 4.365 Punkte Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

