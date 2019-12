S&P erhöht nach Johnsons Wahlsieg Ausblick für Großbritannien

Bangalore (Reuters) - Nach dem Wahlsieg von Premierminister Boris Johnson hat die US-Ratingagentur S&P am Dienstag ihren Ausblick für Großbritannien auf "stable" von "negative" erhöht.

Zudem nahm die Agentur Fitch das Land von seiner Negativ-Watchliste. Der Sieg der Tories habe die Gefahr eines ungeordneten EU-Austritts vermindert, hieß es zur Begründung. Johnson hatte die Wahl in der vergangenen Woche mit einer größeren Mehrheit als erwartet gewonnen. Er will Großbritannien am 31. Januar aus der EU führen.