S&P erwartet in Europa stark steigende Kreditausfälle

Frankfurt (Reuters) - Die Ratingagentur S&P rechnet in Europa wegen der Corona-Krise mit einer Vervierfachung der Kreditausfälle bei Anleihen mit niedriger Bonität.

Bis Dezember 2020 werde die Ausfallquote bei Ramschanleihen auf acht Prozent hochschnellen, sagten die Bonitätswächter von Standard & Poor's (S&P) am Dienstag voraus. Ende Dezember habe sie in Europa lediglich 2,2 Prozent betragen. In einem noch pessimistischeren Szenario rechnet S&P sogar mit einem Anstieg der Rate auf elf Prozent. Bei der Ratingagentur haben Schuldtitel mit einer Bonitätsnote von "BB+" oder niedriger Ramschstatus und gelten damit als spekulativ.

S&P geht davon aus, dass aufgrund der Maßnahmen der Regierungen zur Eindämmung des Coronavirus die Wirtschaft erheblich schrumpfen wird. "Durch die Rezession in Europa drohten den Unternehmen ein Liquiditätsklemme und fallende Gewinne, warnen die Ratingspezialisten. Mehr als ein Fünftel aller Unternehmen mit einer Bonitätsnote im Ramschbereich weise derzeit sehr schwache Ratings von "B-" oder noch niedriger auf. Das sei so schlecht wie noch nie.

Als besonders stark betroffene Branche machen die Bonitätswächter den Öl- und Gassektor aus. Denn der Stillstand der Wirtschaft aufgrund der Viruskrise drückt die Öl-Nachfrage, zudem belastet der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Rohölsorte Brent ist zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit 2002 gefallen.