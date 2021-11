S&P Global Ratings und Guidewire bauen Cyber-Kreditrisiko-Innovation für das digitale Zeitalter aus

Die weltweit führende Rating-Agentur baut ihre Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Guidewire und dessen Abteilung Cyence Risk Analytics aus, um Firmen weltweit Einblicke in Cyberrisiken zu gewähren und diese zu beurteilen

S&P Global Ratings, ein Geschäftsbereich von S&P Global Inc. (NYSE:SPGI), und Guidewire (NYSE:GWRE) haben angekündigt, dass S&P Global Ratings die Fachkompetenz und die Erkenntnisse der Guidewire-Abteilung Cyence Risk Analytics im Bereich Cyberrisiken weiter in seine Produktplattformen integriert, um die Bewertung von Cyberrisiken seitens S&P zu ergänzen. Diese Zusammenarbeit wird einen dringend benötigten Einblick in die Schwachstellen eines Unternehmens im Bereich der Cybersicherheit bieten und die Auswirkungen dieses Risikos auf das Geschäft und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens quantifizieren.

Die Partnerschaft zwischen S&P Global Ratings und Guidewire unterstützt Produktinnovationen im Cyberbereich und erhöht die Transparenz durch den Einsatz der Guidewire-Abteilung Cyence Risk Analytics zur Quantifizierung der finanziellen Folgen von Cyberrisiken.

„Es ist von großer Bedeutung, dass sich verändernde Risiken wie Cybersicherheit weiterhin in unsere analytischen Betrachtungen einbezogen werden“, sagte Chris Heusler, Global Chief Commercial Officer bei S&P Global Ratings. „Die umfangreichen Möglichkeiten der Datenerhebung und Risikomodellierung, die uns im Rahmen unserer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Guidewire zur Verfügung stehen, ermöglichen es uns, unseren Kunden tiefergehende Erkenntnisse über Cyberrisiken und eine einzigartige Bewertung immaterieller Kreditrisikoattribute über Branchen und Regionen hinweg anzubieten.“

„Wir leben in einem digitalen Zeitalter mit einer zunehmenden Zahl immaterieller Vermögenswerte in den Bilanzen vieler Unternehmen, und wir können die Auswirkungen von Cyberrisiken auf die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens nicht außer Acht lassen“, so Paul Mang, Chief Innovation Officer bei Guidewire. „Der Markt braucht dringend einen innovativen Ansatz für Erkenntnisse über Cyberrisiken, und wir bringen die ganze Bandbreite unserer Fähigkeiten in unsere Partnerschaft mit S&P Global Ratings ein.“

Durch die erweiterte Partnerschaft wird die langjährige Zusammenarbeit ausgebaut, wobei die Erkenntnisse von Guidewire über Cyberrisiken mit dem umfangreichen Wissen und der Erfahrung von S&P Global Ratings im Bereich Kreditwürdigkeit kombiniert werden.

Über S&P Global Ratings

S&P Global Ratings ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Bonitätsbewertungen. Unsere Ratings sind ein wesentlicher Faktor für die Förderung des Wachstums, die Schaffung von Transparenz und die Information der Marktteilnehmer, damit diese ihre Entscheidungen mit Zuversicht treffen können. S&P Global Ratings verfügt über mehr als eine Million ausstehende Bonitätsbewertungen für Staaten, Unternehmen, den Finanzsektor und strukturierte Finanzgesellschaften sowie für Wertpapiere. Wir bieten eine unabhängige Sicht auf den Markt, die auf einer einzigartigen Kombination aus umfassender Perspektive und lokalen Erkenntnissen beruht. Wir liefern unsere Einschätzungen und Untersuchungen zum relativen Kreditrisiko; die Marktteilnehmer erhalten unabhängige Informationen, die das Wachstum transparenter, liquider Schuldtitelmärkte weltweit fördern.

S&P Global Ratings ist eine Abteilung von S&P Global (NYSE:SPGI), die Privatpersonen, Unternehmen und Regierungsbehörden wichtige Informationen zur Verfügung stellt, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.spglobal.com/ratings.

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen die Bereiche Digital, Core, Analyse und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 400 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

