Liquidität gefunden! Im Dezember konnten die Bullen im S&P500 absolut überzeugt. In den letzten Tagen trafen diese aber auf Widerstände, zumindest ansatzweise. Nachdem sich die Bullen im Spätsommer 2019 etwas aus dem US-Aktienmarkt zurückzogen und es im S&P500-Index unterhalb von 3028 Punkten zu einer Konsolidierung kam, machten die Bullen ab Oktober keine Gefangenen mehr. In einer dynamischen Aufwärtsbewegung stieg der Kurs des amerikanischen Leitindex auf ein neues Allzeithoch an. Geprägt war dieser Trend von relativ geradlinigen Aufwärtsbewegungen mit einer nur kleinen Schwankungsbreite. Lediglich die zwei schwachen Tage Anfang Dezember fallen hierbei etwas aus dem Rahmen.Wie stark die Bullen sind, haben wir auch zum Jahreswechsel gesehen. Zwar traf man hier bei 3250 Punkten auf bärische Liquidität, was zu einer Konsolidierung führte, großen Abgabedruck gab es aber nicht. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die Amerikaner ein neues Risikofass aufgemacht haben. Die drohende Iran-Krise steckte der Aktienmarkt bestens weg, was die derzeitige Stärke der Bullen unterstreicht. Weiterlesen