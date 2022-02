S&P500 und NASDAQ100 sehen nicht gut aus

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.418,64 Pkt (S&P) Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.253,84 Pkt (Nasdaq)

S&P500: In der zurückliegenden Woche ist damit begonnen worden, die rechte (also finale) Schulter einer möglichen bärischen SKS auszubilden. Die formationstechnisch entscheidende Unterstützung liegt bei 4.241 Punkten im Markt. Diese Preismarke hat kurz- bis mittelfristig richtungsweisende und richtungsentscheidende Funktion. Sollte sie fallen, würde das die Möglichkeit einer relevanten Abwärtskorrektur eröffnen. Bei 4.062, 3.951 und 3.860 Punkten liegen relevante Unterstützungen im Markt, also mögliche technische Auffangnetze, in deren Bereich (sofern sie erreicht werden) das Kursgeschehen nach oben abprallen könnte.

Vermögensaufbau 2022 - Aufgezeigt in 2 Depots!

Nasdaq100: Der Index kämpft mit seinem roten EMA200 bei derzeit 14.904 Punkten. Er stellt eine wichtige Barriere dar, die sich einer Kurserholung in den Weg stellt. Nach unten ist die Preismarke von 13.724 Punkten wichtig. Sollte der Index darunter abfallen, würde das die Möglichkeit einer relevanten Abwärtskorrektur schaffen. Bei 12.986 und 12.406 Punkten liegen relevante Unterstützungen im Markt.

Der neue Godmode Newsletter: Megatrend Metaverse, Paypal-Aktie nach dem Sell-off

S&P 500Nasdaq-100

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)