S&T - Aktie bricht nach kritischem Bericht massiv ein!

Heftig zur Sache geht es aktuell in der S&T-Aktie. Diese brechen nach einem kritischen Bericht von Viceroy Research um ca. 25 % ein. Die Investmentfirma, die zu Fraser Perring, einem bekannten Börsenspekulanten und Leerverkäufer gehört, äußerte sich negativ zur Bewertung der Aktie, aber auch zu der Qualität von Zukäufen durch S&T, dem Wachstum und der Bilanz des Konzerns.

Das riecht schon wieder nach einer gekünstelten Short-Attacke. Falls dem so ist, hat man diese perfekt getimed. Die Aktie stand bereits in den vergangenen Tagen bzw. Wochen unter Druck und wurde auf einem wichtigen Unterstützungsbereich oberhalb von 18,18 EUR gehandelt. Ein Bruch dieser Marke hätte so oder so eine Stopp-Loss-Welle auslösen können. Gepaart mit einem negativen Bericht kann das dann zu einem ganz schnellen Kurseinbruch und damit zu enormen Gewinnen von Viceroy Research führen. Sollte dies zutreffen, stellt sich natürlich die Frage nach einer Kursmanipulation, bei der private Trader und Investoren mit Sicherheit die Leidtragenden sein dürften.

Ist das eine Chance?

Fairerweise muss an dieser Stelle aber gesagt werden, dass diese Argumentation lediglich eine Behauptung darstellt. Fakt ist, die Aktie bricht massiv ein, wobei der Ausbruch unter den angesprochenen Supportbereich die Verkaufswelle beschleunigt haben dürfte. Was jetzt tatsächlich an den Vorwürfen dran ist, wird die Zukunft zeigen bzw. müssen fundamental orientierte Anleger genauer unter die Lupe nehmen. Aus charttechnischer Sicht könnte die aktuelle Verkaufswelle aber sowohl schnell vorbei oder gerade erst der Anfang sein.

Um diese Argumentation zu verstehen, muss man einen Blick auf den langfristigen Chart werfen. Hier ist zwar gut zu sehen, dass wir einen kurzfristigen Support bärisch gebrochen haben, das den Bullen jetzt aber noch eine weitere Unterstützung bis hin zu 13,20 EUR zur Verfügung steht. Dieser Supportbereich konnte auch den starken Kurseinbruch der Corona-Krise zum Stehen bringen. Wenn das auch aktuell gelingt, sind das gerade Schnäppchenpreise in S&T. Die Aktie könnte dann wieder auf Ausgangsniveau oder sogar darüber hinaus durchstarten.

Wehe aber, der Supportbereich um 13,20 EUR wird nachhaltig gebrochen. Dann kann es mit der S&T-Aktie noch deutlich tiefer gehen, wobei auch Abgaben auf 8 EUR möglich sind.

Fazit: wer ein echter Spekulant ist und das meine ich wortwörtlich, wird die S&T-Aktie aktuell höchst interessant finden. Analytisch gesehen empfinde ich die Aktie momentan als Katastrophe. Von den aktuellen Notierungen aus ist einiges möglich. Müsste ich mich entscheiden, würde ich aber wahrscheinlich die Longseite mit entsprechend kleiner Positionsgröße favorisieren und auf einen Sell-Off setzen. Dabei ist aber zumindest auch temporär einen Rutsch unter 13,20 EUR möglich. Die aktuelle Volatilität sollte jedoch schnell enden. Bleibt der Verkaufsdruck so hoch wie aktuell, dürfte man mit seiner Long-Spekulation falsch liegen.

