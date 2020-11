S&T: Das riecht nach Trendwende!

S&T gehört zu den Technologiekonzernen und befasst sich mit IT-Infrastruktur für kleine und mittelgroße Unternehmen. Doch der Aktienkurs spiegelte nicht die Zuversicht der Investoren aus den letzten Monaten wider, das Papier fiel zuletzt von den Augusthochs bei 25,72 Euro auf ein Verlaufstief von 15,10 Euro bis Ende Oktober zurück. In diesem Bereich erfolgt ein erster dynamischer Gegenkonter bullischer Marktteilnehmer zurück an den 50-Tage-Durchschnitt. Über dieses Niveau hat sich die Aktie zum Ende der abgelaufenen Woche dynamisch befreien können und steuert nun einen Horizontalwiderstand aus April dieses Jahres zielstrebig an. Sollte auch diese Hürde fallen, wird mittelfristig weiteres Kurspotenzial freigesetzt und kann für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

Reichlich Nachholpotenzial

Die wellentechnische Auswertung der S&T-Aktie verspricht für die nächsten Wochen weitere Zugewinne. Um zumindest an den 200-Tage-Durchschnitt bei 20,76 Euro anknüpfen zu können, müsste jedoch das Niveau von mindestens 20,00 Euro überwunden werden. Darüber würden weitere Gewinne bis in den Widerstandsbereich auch Sommer dieses Jahres bei grob 22,00 Euro und eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation sehr wahrscheinlich. Ein Kursrutsch unter 18,50 Euro würde dagegen für eine zwischengeschaltete Korrektur zurück auf 16,55 Euro sprechen.

S&T (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 20,00 // 20,64 // 20,76 // 21,38 // 22,00 // 22,48 Euro Unterstützungen: 19,11 // 18,79 // 18,53 // 18,00 // 17,61 // 16,54 Euro

Fazit

Furchtlose Anleger können ein Direktinvestment forcieren. Sicherheitsbedachte Investoren warten dagegen erst noch einen Kursanstieg mindestens über 20,00 Euro ab. Ziele sind bei 20,76 sowie rund 22,00 Euro für die nächsten Wochen und Monate auszumachen. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 18,50/19,00 Euro vorerst allerdings nicht überschreiten, sollte allerdings bei steigenden Kursen zügig nachgezogen werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.