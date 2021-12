S&T - War es das?

S&T AG - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 13,900 € (XETRA)

Der Shortseller Viceroy Research schickte die S&T-Aktie gestern mit einem negativen Bericht auf Talfahrt. Per Tagesschlusskurs gab die Aktie fast 30 % nach. Heute kann sich der Kurs jedoch etwas stabilisieren. Verantwortlich dafür dürften zwei Faktoren sein. Zum einen war das Volumen gestern so hoch, dass es naheliegt anzunehmen, dass die Masse der verkaufswilligen Marktteilnehmer bereits ausgestiegen ist. Parallel dazu befindet sich die Aktie immer noch in einem charttechnischen Unterstützungsbereich von 15,20-13,20 EUR.

Verglichen mit dem jüngsten Kurssturz sind die heutigen Gewinne natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und dieser Tropfen reicht nicht aus, um von einer Entspannung zu sprechen. Ansatzweise wird jedoch das Fazit der gestrigen Analyse bestätigt: analytisch ist derzeit einiges möglich, höchst interessant, aber auch höchst spekulativ bleibt trotzdem die Longseite. Ein kurzfristig neues Tief müsste aber eingeplant werden, jedoch sollte der Verkaufsdruck deutlich nachlassen. Falls nicht, ist äußerste Vorsicht geboten. Wer solche Risiken nicht eingehen möchte, macht derzeit einen großen Bogen um die S&T-Aktie.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

S&T AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)