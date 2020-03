S&T will die Dividende erhöhen

Der Linzer IT-Dienstleister S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5) wird der Hauptversammlung eine Dividende von 19 Cent für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (16 Eurocent) ist dies eine Erhöhung um knapp 19 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,88 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 1,20 Prozent.

Die Hauptversammlung ist für den 16. Juni 2020 geplant. Im Jahr 2014 hat das im TecDAX gelistete Unternehmen erstmals in der Firmengeschichte eine Dividende von 0,06 Euro pro Aktie ausgeschüttet.

Die Umsatzerlöse der S&T AG legten im Geschäftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 1,12 Mrd. Euro zu, wie S&T am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) konnte um 23 Prozent auf 111,7 Mio. Euro gesteigert werden. Unter dem Strich legte das Ergebnis je Aktie auf 74 Cent gegenüber 70 Cent im Jahr 2018 zu.

„Mit unseren technischen Lösungen und Produkten, beispielsweise im Medizintechnikbereich sowie dem Rekord Cash-Bestand von 312 Mio. Euro sind wir gut aufgestellt und werden gestärkt aus der Krise herausgehen“, so S&T-Chef Hannes Niederhauser.

Mit rund 4.300 Mitarbeitern ist S&T mit Niederlassungen in über 25 zentral- und osteuropäischen Ländern tätig und zählt zu den größten IT-Systemhäusern in Österreich und Osteuropa. 2016 ist S&T bei der Kontron AG eingestiegen. Firmensitz ist Linz in Österreich.

