S4M feiert zehnjähriges Jubiläum und schnelle internationale Expansion mit weltweitem Rebranding und Umbenennung

Nach dem beeindruckenden Wachstum und der zunehmenden Verbreitung unter weltweit führenden Agenturen und Marken hat das Unternehmen nun seine Weiterentwicklung angekündigt

S4M, die führende Drive-to-Store-Plattform für Tier-One-Einzelhändler, Restaurants und Autohändler, gab heute die Umfirmierung in Ask Locala bekannt. Das Unternehmen wurde vor einem Jahrzehnt mit dem Ziel gegründet, standortgebundenen Unternehmen mithilfe mobiler Werbung zu helfen, branchenweit Erfolg zu erzielen. Seit 2011 wurde die Technologie von S4M mithilfe maschineller Lernalgorithmen, die aus den Handlungen der Verbraucher und ihrer Reaktion auf zehntausende von Kampagnen lernen, kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem einzigartigen, vollautomatisierten Ansatz ist eine Plattform entstanden, die mit Blick auf die präzise auf lokale Gegebenheiten angepasste Kampagnenleistung als auch die granularen Messfunktionen einmalig ist. Überdies hat das Unternehmen sein Geschäft weltweit skaliert, operiert inzwischen in über zehn Ländern und führt Kampagnen in Dutzenden weiteren Ländern durch.

Der Entschluss von S4M, den Firmennamen in Ask Locala zu ändern, zielt darauf ab, das komplette Werbe- und Messlösungsspektrum besser darzustellen und den Fokus auf die Unterstützung standortgebundener Unternehmen zu festigen. Aufgrund der aktuellen weltweiten Ereignisse ändert sich das Einkaufsverhalten der Verbraucher immer häufiger und der Name Ask Locala ist von Grund auf darauf ausgerichtet, zuverlässige Einnahmequellen aus dem Traffic mit dem stationären oder E-Commerce-Handel zu schaffen und zu erhalten.

„Es ist wichtig, dass Gemeinden florierende Restaurants, gut besuchte Läden und erfolgreiche Autohändler haben! Stationäre Läden bieten DIE soziale Bindung, die uns alle zusammenhält. Jeder braucht sie. Jeder liebt sie“, sagte Christophe Collet, CEO von Ask Locala. „Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, ihnen bei der Anpassung an die neue Post-Covid-Welt zu helfen. Es ist eine hybride Welt, in der die Kunden-Journey nicht mehr digital oder physisch ist, sondern eher beides gleichzeitig.“

„Mit dem Namen Ask Locala lässt sich die Leistung unserer Plattform perfekt beschreiben. Mit unseren zehnjährigen Algorithmen für maschinelles Lernen, die kontinuierlich in Richtung eines Ziels optimiert werden - mehr Kunden in die Geschäfte zu leiten und die Ergebnisse zu belegen -, haben wir in unserer Branche eine einzigartige Stellung“, sagte Cameron V. Peebles, Global Chief Marketing Officer von Ask Locala. „Wir wissen, dass wir vom Markt als aufschlussreiche weltweite Plattform betrachtet werden, die eine lokale Wirkung erzielen kann. Ob es um Zielgruppen, Analytik, Attribution oder Aktivierung geht, unsere Daten schlafen nie und wir überlegen uns immer neue Möglichkeiten, um den ROI unserer Kunden zu beschleunigen.“

Über Ask Locala Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauensvoller Partner weltweit führender Einzelhändler, Restaurants und Automarken, ist Ask Locala auf dem Markt dafür anerkannt, Verbraucher in Laden- und E-Commerce-Geschäfte zu bringen und die Ergebnisse zu belegen. Das leistungsstarke Komplettangebot digitaler Marketingprodukte von Ask Locala ermöglicht einen beispiellosen Einblick in Kunden und Wettbewerber und bietet gleichzeitig die vollständige Kontrolle darüber, wo und wann Marken Verbraucher mit hohem Potenzial erreichen und zum Kauf bewegen können. Gegründet 2011, unterhält das Unternehmen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Belgien, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Singapur, Italien, Kanada, Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weitere Informationen finden Sie unter asklocala.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220303005041/de/

