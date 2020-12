Saarland erlässt Alkoholverbot auf Plätzen und Straßen über Silvester

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Im Saarland gilt wegen der Corona-Pandemie an Heiligabend sowie jeweils am Silvester- und am Neujahrstag ein Alkoholverbot auf belebten Plätzen und Straßen. Zugleich werden die Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage etwas gelockert, wie die Landesregierung am Dienstag in Saarbrücken mitteilte./hus/DP/jha