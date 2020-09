Saarland zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria bereit

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat das Saarland Hilfe angeboten. "Wir dürfen die Menschen in Moria nicht ihrem Schicksal überlassen", teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag per Twitter mit. Das Saarland sei in Abstimmung mit der Bundesregierung bereit, Griechenland bei der Unterbringung von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. "Gleichzeitig brauchen wir eine europäische Lösung", teilte Hans mit.

Bei offensichtlich gelegten Bränden in der Nacht zum Mittwoch war das Flüchtlingslager Moria fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen knapp 3000 mehr als 12 000 Menschen untergebracht. Mehrere Bundesländer haben bereits angeboten, Migranten aus dem Camp bei sich aufzunehmen./rtt/DP/nas