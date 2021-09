SAB Biotherapeutics: SAB-185 zur Behandlung von COVID-19 erhält positive DSMB-Stellungnahme und erreicht Phase 3 in NIH-gesponserter Studie ACTIV-2

Der Übergang in die Phase 3 bedeutet einen wichtigen Meilenstein für die einzigartige Immuntherapieplattform von SAB, DiversitAb™, die vollständig humane polyklonale Antikörper ohne menschliche Spender produziert

Bei der Zwischenanalyse erreichten beide in Phase 2 evaluierten Dosierungen von SAB-185 das vorab definierte Wirksamkeitsziel

SAB Biotherapeutics (SAB), ein auf die klinische Phase spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit einer neuartigen Immuntherapieplattform, die zielgerichtete, hochwirksame, vollständig humane polyklonale Antikörper ohne menschliche Spender produziert, hat heute bekannt gegeben, dass ein unabhängiges Data Safety Monitoring Board (DSMB) die Überprüfung der Zwischenanalyse der vorab definierten Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten von SAB-185 im Phase-2-Teil der Studie ACTIV-2 abgeschlossen hat und die Überführung in Phase 3 empfiehlt. SAB-185 ist ein vollständig humaner, zielgerichteter, breit neutralisierender polyklonaler Antikörper-Wirkstoffkandidat zur Behandlung von nicht-hospitalisierten Patienten mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19. Er wird in der Studie ACTIV-2 geprüft, die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – das zu den NIH (National Institutes of Health, USA) gehört – in Zusammenarbeit mit der AIDS Clinical Trials Group finanziert und durchgeführt wird. Da die vorab definierten Aufstiegskriterien erfüllt sind, wird SAB-185 nun in die Phase-3-Studie überführt.

„Der Übergang von SAB-185 in die Phase 3 ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Immuntherapieplattform DiversitAb™, die auf einzigartige Art vollständig humane, zielgerichtete polyklonale Antikörper produziert, die zur Behandlung eines breiten Spektrums an Infektionskrankheiten und sonstigen Erkrankungen anwendbar sind“, so Dr. Eddie J. Sullivan, PhD, Mitbegründer, President und Chief Executive Officer von SAB Biotherapeutics. „Die jüngste Veröffentlichung nichtklinischer Daten, die eine effektive Neutralisierung mehrerer neu aufgetretener SARS-CoV-2-Varianten durch SAB-185 belegen, lieferte einen weiteren Nachweis für das Potenzial von SAB-185, eine wirksame Behandlungsoption für leichte bis mittelschwere COVID-19 zu werden. Wir sehen nun dem Abschluss der Phase-3-Studie entgegen und freuen uns – sofern die Ergebnisse dies unterstützen – auf die Möglichkeit, SAB-185 den vielen COVID-19-Patienten zur Verfügung zu stellen, die von dieser persistenten und rasch evolvierenden Krankheit betroffen sind.“

Die niedrigere und die höhere Dosis von SAB-185, die in Phase 2 getestet wurden, erreichten das vorab definierte Wirksamkeitsziel für den Übergang zu Phase 3 und erwiesen sich bei der Zwischenanalyse als sicher. Die NIAID- und SAB-Forscher sind derzeit dabei, die bevorzugte Dosis für die Phase-3-Prüfung festzulegen.

Der Phase-3-Abschnitt der Studie ACTIV-2 ist eine randomisierte, unverblindete, anhand eines aktiven Komparators kontrollierte, adaptive Plattformstudie zur Evaluierung der klinischen Sicherheit und Wirksamkeit von SAB-185 im Vergleich zu einer aktiven Kontrollbehandlung mit einem monoklonalen Antikörper bei Patienten mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19, bei denen ein höheres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt besteht, wobei etwa 600 Probanden mit dem Prüfpräparat SAB-185 und weitere 600 mit einem aktiven Komparator behandelt werden. Bei den primären Ergebnismessungen der Phase-3-Studie werden die Sicherheit und die Nichtunterlegenheit in Bezug auf die Prävention eines kombinierten Endpunkts erfasst, der entweder als Hospitalisierung oder Tod jeglicher Ursache bis Studientag 28 definiert ist.

Nähere Informationen zur Phase-3-Studie finden Sie unter clinicaltrials.gov (Identifier: NCT04518410).

Am 22. Juni 2021 kündigte SAB die geplante Fusion mit Big Cypress Acquisition Corp. (NASDAQ:BCYP) an. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

Über SAB-185

SAB-185 ist ein vollständig humanes polyklonales Antikörpertherapeutikum, das in eine Phase-3-Studie zur Behandlung von nicht hospitalisierten Patienten mit leichter bis mittelschwerer COVID-19 übergeht. Es wurde in Kooperation mit der US-Regierung unter Verwendung des neuartigen proprietären DiversitAb™ Rapid Response Antibody Program von SAB im Rahmen der Countermeasures Acceleration Group (ehemals Operation Warp Speed) entwickelt. In nicht-klinischen Studien hat der neue Behandlungskandidat eine effektive Neutralisierung der Münchener, Washingtoner und anderer Varianten gezeigt, darunter auch Delta und Lambda. Zudem deuten präklinische Daten darauf hin, dass SAB-185 im Vergleich zu Immunglobulin G (IgG) von Rekonvaleszenten sehr viel wirksamer ist.

Die Entwicklung von SAB-185 wird direkt unterstützt durch das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) des US-Verteidigungsministeriums (DoD) im Auftrag des Office of the Assistant Secretary of Defense for Health Affairs (OASD(HA)) und der Defense Health Agency (DHA) sowie der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), Teil des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response des Department of Health and Human Services (DHHS) auf der Grundlage des Vertrags #MCDC 2019-448.

Über SAB Biotherapeutics, Inc.

SAB Biotherapeutics Inc. (SAB) ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Biopharmaka in der klinischen Phase, das mithilfe von vollständig menschlichen polyklonalen Antikörpern eine neue Klasse von Immuntherapien voranbringt. Durch die Anwendung von moderner Gentechnik und Antikörperforschung hat SAB transchromosomale (Tc) Bovine™-Herden zur Produktion von vollständig humanen Antikörpern entwickelt, die auf bestimmte Erkrankungen abzielen, einschließlich Infektionskrankheiten wie COVID-19 und Influenza, Störungen des Immunsystems wie Typ-1-Diabetes und Organtransplantation sowie Krebs. Die vielseitige DiversitAb™-Plattform von SAB ist für ein breites Spektrum dringender ungedeckter Bedürfnisse bei menschlichen Erkrankungen geeignet und produziert natürliche, zielgerichtete, hochwirksame, humane polyklonale Immuntherapien. Derzeit betreibt SAB mehrere klinische Programme und unterhält eine Reihe von Kooperationen mit der US-Regierung und globalen Pharmaunternehmen. Weitere Informationen zu SAB sind erhältlich unter: http://www.sabbiotherapeutics.com. Folgen Sie @SABBantibody auf Twitter.

Melissa Ullerich

+1 605-679-4609

mullerich@sabbiotherapeutics.com