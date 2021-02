Sachsen-Anhalt offen für Sputnik-V-Produktion bei IDT

Berlin (Reuters) - Sachsen-Anhalts Landesregierung zeigt sich offen für die Produktion des russischen Impfstoffs Sputnik V in Dessau.

"Wenn IDT Biologica den russischen Impfstoff produzieren will und dieser in der EU zugelassen würde, würden wir als Landesregierung natürlich alles tun, um dem Unternehmen zu helfen", sagte am Donnerstag ein Regierungssprecher. "Es gibt keine ideologischen Vorbehalte gegen Sputnik V. Wir begrüßen alles, was im Kampf gegen Corona helfen kann." Er betonte jedoch, dass die Firma IDT dies selbst entscheiden müsse.

Eine IDT-Sprecherin wollte laufende Verhandlungen nicht bestätigen. "Als Auftragsfertiger für Impfstoffe und virale Vektoren sind wir sehr engagiert, unseren Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus zu leisten", sagte sie lediglich. "Wir sind mit verschiedenen Impfstoffherstellern in Verhandlung, um die große Herausforderung einer zuverlässigen Impfstoffbereitstellung gemeinsam zu meistern." Im Falle einer Impfstoffproduktion könnte das Land Sachsen-Anhalt etwa das nötige Genehmigungsverfahren für die Produktion beschleunigen wie dies Hessen und Nordrhein-Westfalen für die dortige Produktion des Impfstoffes von Biontech gemacht hatten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn hatten sich ebenfalls offen für eine mögliche Produktion des russischen Impfstoffes in Deutschland gezeigt. Alles hänge aber von einer Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA ab, hatte Spahn betont. Er hatte darauf verwiesen, dass Sputnik V ein sogenannter Vektorimpfstoff sei, der allerdings mit leicht veränderten Präparaten bei der Erst- und Zweitimpfung verabreicht werde. Dies verkompliziere die Produktion. Spahn verwies darauf, dass der Impfstoff für Russland offenbar eine außen- und sicherheitspolitische Komponente habe, weil er zwar ins Ausland geliefert werde, aber es in Russland noch kein umfangreiches Impfangebot gebe.