Sachsen-Anhalt und Hamburg planen keine Corona-Tests für alle

MAGDEBURG/HAMBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalt will seinen Bürgern anders als Bayern vorerst keine flächendeckenden Corona-Tests ermöglichen. "Angesichts der vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt hält es das Gesundheitsministerium derzeit für zielführender, weiterhin Infektionsketten sofort ausfindig zu machen, um Ansteckungsherde schnell zu löschen", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Beispiel seien die jüngsten Testungen in der Fleischindustrie, wo Land und Kommunen flächendeckende Tests organisiert hatten.

Auch Hamburg will keine Corona-Tests für alle einführen. Das sei nicht geplant, denn das Robert Koch-Institut halte ungezielte Testungen nicht für sinnvoll, teilte am Sonntag ein Sprecher des Hamburger Senats der Deutschen-Presse-Agentur mit.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte am Sonntag angekündigt, dass sich im Freistaat bald jeder, auch ohne Symptome, auf das neuartige Coronavirus werde testen lassen können. Die Kosten will der Freistaat übernehmen, sofern die Kassen nicht einspringen./afa/DP/jha