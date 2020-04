Sachsen ordnet Maskenpflicht in Bussen und Läden an

Berlin (Reuters) - Sachsen ordnet als erstens Bundesland eine eingeschränkte Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit an.

"Verpflichtend ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs und beim Aufenthalt in Einzelhandelsgeschäften", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Landesregierung. Es werde "dringend" empfohlen, im öffentlichen Raum und insbesondere bei Kontakt mit Risikopersonen eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, um für sich und andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren.

Sachsen geht damit den Weg der thüringischen Stadt Jena, die bereits eine Maskenpflicht angeordnet hatte. Bei der Bund-Länder-Besprechung hatten Kanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dagegen nur vor einem "Gebot" gesprochen. Merkel sagte aber, dass später prüfen werden könne, ob weiter Schritte nötig seien.

Die Maskenpflicht bezieht sich nicht auf das Tragen medizinischer Schutzmasken, sondern sogenannte Community-Masken. Diese gewähren keinen Schutz wie professionelle Masken, können aber das Infektionsrisiko für sich und andere zumindest abmildern. Die Bundesregierung hatte zunächst einen zögerlichen Kurs in der Debatte verfolgt, weil es zum einen nicht genügend Masken auf dem Markt gab und zum anderen befürchtet wurde, dass der Gebrauch von Alltagsmasken ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittele.