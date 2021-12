Sachsen verbietet öffentliche Silvesterfeiern und Feuerwerk

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsen erlässt für dieses Silvester ein generelles Feuerwerksverbot in der Öffentlichkeit und untersagt Silvesterfeiern auf öffentlichen Plätzen. Das Böllerverbot sei Bestandteil der neuen Corona-Notfallverordnung, die am Montag in Kraft treten soll, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag. Es sei ein Wunsch der Kommunen gewesen, dies generell zu regeln. Auf privaten Grundstücken dürfe aber Feuerwerk gezündet werden. Zugleich gelte aber auch in Sachsen das vom Bund erlassene Verkaufsverbot für Pyrotechnik./bz/DP/stw