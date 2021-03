Sachsen verteidigt nur schrittweise Einbeziehung der Hausärzte beim Impfen

Berlin (Reuters) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Kritik an der nur schrittweise geplanten Einbeziehung der Hausärzte in die Impfstrategie zurückgewiesen.

"Die Impfzentren haben den größten Durchsatz, dort geht es am schnellsten", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF. Dort könnten viel mehr Impfungen an einem Tag geschafft werden als in Arztpraxen. Ärztevertreter hatten kritisiert, dass die Hausärzte nicht schon Anfang April mit großen Mengen an Impfdosen versorgt werden sollen. "Ich bin ein ganz großer Befürworter, dass man (die Impfdosen) in die niedergelassenen Praxen bringt – so schnell wie möglich", hatte auch die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx, den Sendern RTL und ntv gesagt. Die Länder bestehen aber darauf, dass die Impfzentren weiterhin mindestens 2,25 Millionen Impfdosen pro Woche erhalten sollen.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, bezweifelt deshalb sogar, dass die Haus- und Fachärzte überhaupt schon im April einbezogen werden können. "Ich würde da im Moment sehr vorsichtig sein", sagte Gassen im ZDF. Die Hausärzte dürften auf die Impfdosen "wohl erst im Mai zurückgreifen" können. Die Bundesregierung hatte ihrerseits vor zu hohen Erwartungen an die Impfungen bereits im April gewarnt. Die von den Herstellern gelieferten Mengen würden zwar auch schon im April deutlich steigen, aber erst im Mai und Juni sehr hohe Volumen erreichen.