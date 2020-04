Sachwalter - Karstadt Kaufhof flüchtet sich unter Schutzschirm

München (Reuters) - Die fusionierte Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof flüchtet sich angesichts geschlossener Geschäfte in der Coronakrise unter den Schutz des Insolvenzrechts.

Das Unternehmen haben ebenso wie Karstadt Sport beim Amtsgericht Essen ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt, bestätigte eine Sprecherin der Insolvenzverwalterkanzlei Kebekus und Zimmermann in Düsseldorf. Der Sanierer Frank Kebekus sei zum vorläufigen Sachwalter ernannt worden, der in einem solchen Verfahren die Aufsicht über das operative Geschäft führt, teilte seine Kanzlei mit. Karstadt hatte vorher schon den Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz als Sanierer angeheuert. Über den Insolvenzantrag hatte zuvor die "Wirtschaftswoche" berichtet.

Eigner von Galeria Karstadt Kaufhof ist die österreichische Signa-Gruppe des Immobilien-Investors Rene Benko.