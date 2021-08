SAF-HOLLAND - Aktie berappelt sich wieder

SAF-HOLLAND SE - WKN: SAFH00 - ISIN: DE000SAFH001 - Kurs: 12,380 € (XETRA)

Respekt an meinen Kollegen Johannes Büttner. Die von ihm im Juni ausgegebene Warnung für die Aktie von SAF-Holland war Gold wert. Der SDAX-Titel korrigierte daraufhin um über 15 %, sämtliche Abwärtsziele wurden abgearbeitet.

Ausgehend vom Tief bei 10,51 EUR erholte sich die Aktie aber in der zweiten Julihälfte wieder dynamisch und eroberte den Widerstand bei 11,58 EUR zurück. In der Spitze erreichte der Wert 13,19 EUR, ehe eine scharfe Korrektur startete. Diese brachte den SDAX-Titel wieder zurück an das 61,8 %-Fibonacci-Retracement des Anstiegs und in die Nähe des EMA200, wo sich eine Umkehrkerze ausbildete. Nach einigen Tagen der Seitwärtsphase zieht die Aktie heute wieder deutlich an.

Fundamental liefert ein postiver Kommentar des Analystenhauses Berenberg Rückenwind. Analyst Philippe Lorrain hat das Kursziel für die Aktie von SAF-Holland von 19,30 auf 20,90 EUR angehoben und bestätigt seine Kaufempfehlung. Die Quartalsergebnisse seien stark ausgefallen, trotz steigender Kosten könnten die Markterwartungen noch zu niedrig angesetzt sein.

Aus charttechnischer Sicht könnte die heutige Rückeroberung des EMA50 den Weg in Richtung des Zwischenhochs bei 13,19 EUR freimachen. Ein Anstieg über den mittelfristigen Abwärtstrend seit Mai wiederum würde Potenzial bis auf 14,20 bis 14,49 EUR freisetzen. Absicherungen bieten sich unter dem Monatstief bei 11,52 EUR an.

Fazit: Fundamental ist die Aktie von SAF-Holland weiterhin attraktiv bewertet. Charttechnisch kommt sie aus einer Korrektur und könnte nun einen neuen Aufwärtstrend starten. Oberhalb des Augusttiefs ist das bullische Szenario intakt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,96 1,15 1,24 Ergebnis je Aktie in EUR 0,30 1,07 1,32 KGV 41 12 9 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,42 0,55 Dividendenrendite 0,00 % 3,40 % 4,46 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)