SAF-Holland findet neue Finanzchefin

LUXEMBURG/BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat den freiwerdenden Posten im Vorstand neu besetzt. Inka Koljonen werde ab September den Bereich Finanzen in der Nachfolge von Matthias Heiden leiten, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Da Heiden bereits Ende Juni ausscheidet und zur Software AG wechselt, übernehme zwischenzeitlich Vorstandschef Alexander Geis kommissarisch die Aufgaben. Koljonen kommt vom Schweizer Chemiespezialisten Clariant , sie hat zuvor auch bei MTU und Siemens gearbeitet.