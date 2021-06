Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI), eine der größten Laborketten für Infektionskrankheiten auf den Philippinen, hat die COVID-Probenentnahme mit den Trockentupfern von Rhinosticsᵗᵐ für die Entnahme von Nasenabstrichen und Nasen-Rachenabstrichen eingeführt. Die Trockentupfer werden in den Laboren des Unternehmens in der Metropolregion Manila, in Davao und Negros Occidental eingeführt. Darüber hinaus wird SDDI als exklusiver Vertriebspartner von Rhinostics auf den Philippinen tätig sein.

Rhinostics Inc. ist ein Spinout-Unternehmen der Harvard University, das neue Materialien und Konzeptionen für die verbesserte Probenentnahme für COVID-Tests und sonstige allgemeine Atemwegtests auf den Markt bringt. Die Tupfer von Rhinosticsᵗᵐ erhielten die US-Notfallzulassung für die COVID-Probenentnahme. Diese Tupfer ermöglichen eine angenehmere Entnahme, einen trockenen Versand und einen Transport ohne virale Transportmedien.

Paul Jochico, Mitgründer und Director von Safeguard DNA Diagnostics Inc. merkte dazu Folgendes an: „Wir freuen uns, die innovativen Probenentnahmetupfer von Rhinostics künftig auf den Philippinen einzusetzen, um den Menschen dort eine angenehmere Probenentnahme und eine hohe Leistungsfähigkeit der Assays zu bieten. Die Trockentupfer sind robuster und zeichnen sich im Vergleich zu viralen Transportmedien (VTM) und Speichelproben durch ein geringeres Kontaminationsrisiko während der Entnahme und des Transports aus. Die fortgesetzte Durchführung von Coronatests wird dazu beitragen, dass mehr Menschen geschützt werden, bis auf den Philippinen vermehrt geimpft werden kann.“

George Aaron, CEO und Chairman von Safeguard Biosystems Holdings Ltd, dem Joint-Venture-Partner von SDDI, äußerte sich dazu wie folgt: „Die Möglichkeit, unser Labor für molekulare Mikrobiologie in Manila für einen anderen Zweck umzuwidmen, war für die Menschen auf den Philippinen während dieser schrecklichen Pandemie von großem Nutzen. Safeguard setzt sich auch weiterhin dafür ein, innovative Produkte für die Diagnose von Infektionskrankheiten in die Geschäftstätigkeit von SDDI einzubringen.“

„Wir könnten uns keinen besseren Partner für die Umsetzung unserer Abstrichtechnologie auf den Philippinen wünschen. SDDI führt dort die neueste Technologie für die trockene Entnahme, den Transport und die Leistungsfähigkeit der Assays ein. Damit ist SDDI auf den Philippinen auch weiterhin ein Innovationsmotor im Diagnostikbereich, der die neuesten Technologien auf den Markt bringt“, so Cheri Walker, Chief Executive Officer von Rhinostics.

Über Safeguard DNA Diagnostics Inc.

Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI) ist ein philippinisches Joint-Venture-Unternehmen, das eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Safeguard Biosystems und den Interessen von Paul Jochico darstellt und gegründet wurde, um diagnostische Labordienstleistungen im Bereich der molekularen Mikrobiologie bereitzustellen. Das Unternehmen bietet der Bevölkerung der Philippinen eine schnelle Erkennung und einen schnellen Nachweis einer Infektion mit COVID-19 und anderen Infektionskrankheiten.

Über Safeguard Biosystems

Safeguard Biosystems ist ein international tätiges Molekulardiagnostik-Unternehmen, das eine kostengünstige molekulardiagnostische Technologieplattform mit hohem Durchsatz entwickelt hat. Das System ermöglicht den schnellen Nachweis der häufigsten bakteriellen und pilzlichen Krankheitserreger mittels DNA direkt aus Blutentnahmen. Klinische Proben können aus Matrizen wie Vollblut, Urin, Peritonealflüssigkeit und Abstrichen getestet werden.

Safeguard Biosystems ist ein britisches Unternehmen, das 2006 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Northvale im US-Bundesstaat New Jersey hat. Die Technologie von Safeguard Biosystems wurde auch für die Bereitstellung innovativer Lösungen für Pathogene in der Milchwirtschaft angewendet und bietet praktische Lösungen für die besonderen Herausforderungen der Milchindustrie, um die Sicherheit von Milchprodukten und die Gesundheit des Milchviehs zu gewährleisten.

Über Rhinostics Inc.

Rhinostics bringt einfach anzuwendende, elegante Lösungen auf den Markt, um in Laboren bessere Materialien nutzen und eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe sowie Kosteneinsparungen realisieren zu können. Der automatisierte Nasentupfer RHINOstic™ bietet Merkmale, die den Probendurchsatz um mehr als das 10-Fache erhöhen und gleichzeitig im Arbeitsablauf des Labors den Arbeitsaufwand reduzieren und Fehler vermeiden. Der Tupfer ist in eine Kappe integriert, die automatisch aus dem Röhrchen entnommen und mit Hilfe des 2D-Barcodes auf dem Boden der Röhrchen schnell erfasst werden kann. Das Produkt trägt unmittelbar zur Effizienzsteigerung bei COVID-Tests bei und ist darüber hinaus für ein breites Spektrum von Tests auf Atemwegsviren und Atemwegsbakterien sowie für Gentests unter Verwendung der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und des Next-Generation-Sequencing (NGS) einsetzbar. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sowohl einen Standard-Nasenabstrich als auch einen Nasen-Rachenabstrich an, die einen trockenen Versand, eine Probenkonzentration und eine höhere Leistungsfähigkeit der Assays ermöglichen. Die Probenentnahmeprodukte von Rhinostics sind als Medizinprodukte der Klasse I bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA registriert und im Handel erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.rhinostics.com.

