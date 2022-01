Safeguard Global übernimmt Global Upside, um seine Reichweite und Angebote für wachsende und global agierende Unternehmen zu erweitern

Die Übernahme macht Safeguard Global zum weltweit größten EOR und zur einzigen Plattform mit der Dimension, der Technologie und den Lösungen, um die Zukunft der Arbeit für globale Belegschaften zu transformieren

Safeguard Global, ein auf die Zukunft der Arbeit ausgerichtetes Unternehmen, gab heute die Übernahme von Global Upside, einem global agierenden Expansionstechnologie- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Jose, Kalifornien, bekannt. Dank der Transaktion ist das Unternehmen in der Lage, entstehende und etablierte multinationale Unternehmen bei der Personalbeschaffung, Einstellung und Gehaltszahlung umfassender zu unterstützen und nun überall in der Welt zu agieren. Die Entscheidung hilft Safeguard Global außerdem, seine Technologieplattform zur Personaleinsatzplanung, Global Unity, auszubauen, um digitale Ende-zu-Ende-Dienstleistungen anzubieten.

Die Übernahme, die Teil einer aggressiven Wachstumsstrategie ist, vereint die Impulse zweier rasant wachsender Unternehmen in einer Branche, die sich schnell weiterentwickelt, um der zunehmenden Nachfrage nach Personaleinsatzplanungslösungen nachzukommen. Durch sie wird Safeguard Global, das 2011 die Branche Employer of Record (EOR) gegründet hat, zum größten EOR hinsichtlich der globalen Reichweite und der Bandbreite an angebotenen Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Lateinamerika, Osteuropa, Afrika und Asien um neue Märkte erweitert.

„Das Team bei Global Upside hat ein herausragendes Unternehmen mit komplementären Lösungen zu unseren aufgebaut“, sagt Bjorn Reynolds, Chief Executive Officer und Gründer von Safeguard Global. „Die Ergänzung unseres Portfolios mit dem Einheitsaufbau schließt eine entscheidende Lücke, die es uns ermöglicht, mit Kunden reibungslos zusammenzuarbeiten, während sich ihre Geschäftsbedürfnisse weiterentwickeln. Das macht uns einzigartig, da wir das einzige Unternehmen sind, das Kunden die Technologie und die Ressourcen anbietet, um mit einem einzigen Partner konform zu wachsen. Wir helfen ihnen dabei, Mitarbeiter mit jeder Art von Abschluss in neuen Märkten einzustellen, ihre eigenen landesinternen Einheiten aufzubauen, um direkt einzustellen, wenn der richtige Zeitpunkt ist, und die globale Gehaltsabrechnung zu zentralisieren, wenn sie in mehreren Märkten rund um den Globus tätig sind.“

Safeguard Global hilft Unternehmen, in einer sich schnell verändernden Umgebung wettbewerbsfähig zu sein. Mit marktführenden Beschäftigungs- und Gehaltsabrechnungslösungen rüstet Safeguard Global Unternehmen mit der Technologie, dem Know-how über den lokalen Markt und dem Service aus, Chancen zu schaffen, die die besten Mitarbeiter anziehen und halten und ihr Geschäftswachstum ankurbeln.

„Bei der Zukunft der Arbeit geht es um Arbeitserfahrungen in jederlei Hinsicht, die nicht nur verändern, wo, sondern auch wie und wann Unternehmen wachsen und Menschen arbeiten“, führt Reynolds weiter aus. „Die Lösungen und Technologie von Safeguard Global ermöglichen Unternehmen flexibel zu sein, wie sie ihre Geschäfte ausbauen und welche Art von Arbeitserlebnis sie schaffen möchten. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Die Übernahme von Global Upside bietet uns neue Dimensionen, Unterstützung und Kapazitäten, um unsere Kunden und unsere Branche durch die Zukunft der Arbeit zu leiten.“

Safeguard Global ist ein auf die Zukunft der Arbeit ausgerichtetes Unternehmen, das adaptive Lösungen zu Personaleinsatzplanung für Unternehmen entwickelt, die in der globalen Wirtschaft erfolgreich sein wollen. Durch eine Kombination aus branchenführenden Daten, Technologien, Dienstleistungen und Marktexpertise ermöglicht Safeguard Global Erfolg durch intelligenteres, effizienteres globales Mitarbeitermanagement, Personalbeschaffung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Onboarding, Spesenmanagement und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.safeguardglobal.com.

