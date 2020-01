Saisonalität als Orientierungshilfe?

Wenn man den Faktor Saisonalität heranziehen möchte, kann man beispielsweise den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus, als die wichtigsten beiden Zyklen analysieren. Können solche saisonalen Verlaufsvergleiche Hinweise auf mögliche Wendepunkte geben? Matthias Hüppe, HSBC, blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe auf die Aussagekraft der Saisonalität und die möglichen Entwicklungen für den Dow Jones in diesem Jahr. Wie Anleger je nach Marktmeinung auf diese Entwicklung setzen können, mehr dazu in der vollständigen Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: US2605661048