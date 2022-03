Salesforce Long: 58 Prozent Chance!

Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Durch die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten für Verwaltung oder Einrichtung des Systems beschäftigt werden. Die Zahlen für das Q4 2022, welches am 31. Januar 2022 schließt, waren für die Aktionäre nicht herausragend genug. Zwar ist der Kurs im Vorfeld der Veröffentlichung - trotz Beginn des Ukrainekrieges - angestiegen, konnte aber die Gewinne nach der Veröffentlichung nicht halten. Dennoch wurde der Q4 Umsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 7,33 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Gewinn pro Aktie (EPS) sank aber im selben Zeitraum um 110 Prozent auf minus 0,03 US-Dollar. Die Umsatz-Prognose für das Q1 im Finanzjahr 2023 sieht eine Steigerung im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 7,37 bis 7,38 Milliarden US-Dollar vor.

Zum Chart

Der Salesforce-Kurs verließ am 24. November 2021 den Aufwärtstrend und bildete unmittelbar nach einer kurzen Seitwärtsphase einen Abwärtstrend aus, der bis dato sein partielles Tief am 24. Februar 2022 bei 184,44 US-Dollar markierte. In der Spitze ist dies ein Kursverlust von 40 Prozent und ergibt ein Kursniveau wie im Juli 2020. In der Zeitspanne 2019 bis heute hat sich der Umsatz von Salesforce aber nahezu verdoppelt. Trotz Kriegsbeginn in der Ukraine stieg der Kurs bis 2. März auf 217,31 US-Dollar an. Am 16. März wurde der Trend signifikant gebrochen und eine Bodenbildung eingeleitet. Eine Schlussfolgerung kann aus diesem Bild jedoch gezogen werden: Die Aktionäre sind bereit, ein sehr hohes KGV zu akzeptieren. So liegt aktuell das erwartete KGV 2021/22 bei 146. Der Fall Amazon hat gezeigt, dass eine lange Wachstumsphase mit hohen KGVs möglich ist, wenn stark reinvestiert wird. Ob Salesforce mittel bis langfristig ein ähnliches Potenzial hat, wird die Zukunft zeigen. Mittelfristig folgen aus dem Kursrückgang jedoch wieder tiefere Einstiegsniveaus.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 235,37 // 259,87 US-Dollar Unterstützungen: 206,18 // 185,14 US-Dollar

Fazit

Salesforce gehört zu den top fünf Firmensoftware-Unternehmen mit einem aktuellen Jahresumsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar und einer jährlichen Umsatzsteigerung von über 25 Prozent. Da verzeihen es die Aktionäre, wenn die KGVs die Zahl 150 regelmäßig übersteigen. Die Aktie hat sich in den 36 Tagen des Ukrainekrieges wacker geschlagen und sogar den Abwärtstrend durchbrochen.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Salesforce bis auf 238,37 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN UE9SQC) überproportional mit einem Omega von 5,85 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 35 % und dem Ziel bei 238,37 US-Dollar (0,82 Euro beim Optionsschein) bis zum 10.05.2022 ist eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 209,18 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,36 zu 1, wenn bei 209,18 US-Dollar (0,30 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: UE9SQC Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,52 - 0,53 Euro Emittent: UBS Basispreis: 295,00 US-Dollar Basiswert: Salesforce.com Inc. akt. Kurs Basiswert: 214,22 US-Dollar Laufzeit: 15.12.2022 Kursziel: 0,82 Euro Omega: 5,85 Kurschance: + 58 Prozent Quelle: UBS

