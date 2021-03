Salesforce-Nachfrage in Deutschland steigt stark und beschleunigt Konsolidierung unter Dienstleistern

Laut einer ISG Provider Lens™-Studie steht hinter den Übernahmen von mittelständischen Anbietern der Wettbewerb um erfahrene Experten, die Salesforce-Lösungen für unterschiedliche Branchen implementieren können

Die Konsolidierung des Salesforce-Partner-Ökosystems in Deutschland schreitet fort, da die Zahl der Übernahmen zunimmt. Zugleich gewinnt der Markt für Implementierungsservices an Dynamik. Dies meldet eine neue Studie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Laut der Studie „ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners Report Germany 2021“ steigert die schnell wachsende Akzeptanz der Salesforce-Produkte bei Unternehmen den Bedarf an externer Unterstützung bei der Implementierung der Lösungen. Die gestiegene Nachfrage nach Fachkräften mit Erfahrung bei der Implementierung von Salesforce-Lösungen hat dazu geführt, dass große Technologie-Provider kleinere Service- und Lösungsanbieter übernehmen. Auch Salesforce selbst hat in jüngster Zeit zwei Übernahmen getätigt. Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen in den USA die Übernahme des Softwareanbieters Vlocity und des Implementierungsdienstleisters Acumen Solutions.

Der Konsolidierungstrend ist auf dem deutschen Markt zwar weniger stark ausgeprägt als in den USA, aber auch hier haben global tätige Systemintegratoren im vergangenen Jahr mittelständische Anbieter übernommen. Laut ISG ist davon auszugehen, dass das Tempo der Übernahmen weiter zunehmen wird.

„Der deutsche Markt für Salesforce-Implementierungsleistungen hat seit unserer letzten Studie stark an Fahrt zugelegt“, so Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA in Deutschland. „Immer mehr Unternehmen setzen auf Software-as-a-Service-(SaaS-)Lösungen von Salesforce und wenden sich dem Servicemarkt zu, um Unterstützung bei der Implementierung der Lösungen zu erhalten.“

Wie der Studie zu entnehmen ist, benötigen alle Anbieter von Salesforce-Supportleistungen, vom global agierenden Systemintegrator bis hin zum „Boutique“-Anbieter, nach wie vor ein starkes Netzwerk unabhängiger Softwareanbieter, um die speziellen Anforderungen bestimmter Branchen und Unternehmen erfüllen zu können. Salesforce-Produkte zeichnen sich durch ein stark standardisiertes Funktionsangebot aus, weshalb Anbieter Partnerschaften eingehen, um nicht selbst Lösungen für einzelne Kunden entwickeln zu müssen.

Bei Implementierungen von Salesforce-Produkten in Großunternehmen ist der gängigste Entwicklungsansatz laut ISG mittlerweile das Hybrid-Agile-Modell, das agile und phasenorientierte Ansätze vereint. Die meisten Dienstleister bieten diesen Ansatz an. Rein agile Methoden sind nach wie vor geeignet, werden jedoch vorwiegend bei mittelständischen Kunden eingesetzt, die geringere Integrationsanforderungen haben und keine globalen Systemeinführungen benötigen.

Laut der Studie ist Mulesoft mittlerweile das dominierende Tool bei Salesforce-Integrationen. Die Dienstleister benötigen beträchtliches Know-how in diesem Bereich. Viele globale Systemintegratoren setzen umfangreiche, dedizierte Mulesoft-Teams für Integrationsaktivitäten rund um Salesforce ein.

In der diesjährigen Studie zum Salesforce-Partner-Ökosystem wird zwischen den Anforderungen global agierender Großunternehmen und mittelständischer Unternehmen unterschieden. Die meisten Anbieter sind auf eine dieser beiden Kategorien spezialisiert. Die Studie deckt zwei Marktsegmente (Quadranten) für Anbieter ab, die den Bedarf von Großunternehmen adressieren, und drei Quadranten für Partner, die mittelständische Unternehmen bedienen.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners Report Germany 2021“ bewertet die Leistungen von 36 Anbietern in fünf Quadranten: „Implementation and Integration Services for Large Enterprises“, „Implementation Services for Core Clouds – Midmarket“, „Implementation Services for Marketing Cloud – Midmarket“, „Managed Application Services for Large Enterprises“ sowie „Managed Application Services for Midmarket“.

Laut der Studie werden BearingPoint, Deutsche Telekom (MMS), ec4u, Factory42, Persistent Systems und Salesfive in jeweils drei Quadranten als „Leader“ eingestuft. Accenture, Capgemini, Cognizant, Infosys, Magnet360, TCS und Wipro werden jeweils in zwei Quadranten und Deloitte, HCL und PwC jeweils in einem Quadranten als „Leader“ eingestuft.

Darüber hinaus werden Aquilliance und DIA in je einem Quadranten als „Rising Stars“ bezeichnet. Nach Definition von ISG sind dies Unternehmen mit „vielversprechendem Portfolio“ und „hohem Zukunftspotenzial“.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners Report Germany 2021“ ist für Abonnenten oder den Einzelkauf auf dieser Webseite verfügbar.

