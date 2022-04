Sallie Mae zahlt Dividende für das zweite Quartal

Die SLM Corporation (ISIN: US78442P1066, NYSE: SLM) wird eine Dividende von 0,11 US-Dollar je Aktie für das zweite Quartal 2022 ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2022 (Record date: 3. Juni 2022). Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Gesamtausschüttung von 0,44 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,11 US-Dollar (Stand: 25. April 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,57 Prozent.

Im März 2019 nahm SLM (Sallie Mae) erstmals seit 2014 wieder die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,03 US-Dollar) auf. Ende 2021 wurde die Dividende von 0,03 US-Dollar auf 0,11 US-Dollar erhöht.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte die SLM Corporation einen Ertrag von 306 Mio. US-Dollar nach 433 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 26. Januar 2022 berichtet wurde. Die Zahlen zum ersten Quartal 2022 werden am 27. April präsentiert. Der Konzern mit Sitz in Newark, Delaware, ist allgemein bekannt unter dem Namen Sallie Mae und ist auf die Bereiche Studienfinanzierung und zugehörige Dienstleistungen fokussiert. Der Name SLM bedeutete ursprünglich Student Loan Marketing Association.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 13,01 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 4,67 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. April 2022).

Redaktion MyDividends.de