Salzburg und Oberösterreich beschließen Corona-Lockdown

Wien (Reuters) - Die österreichischen Bundesländer Oberösterreich und Salzburg gehen wegen der rasant steigenden Corona-Neuinfektionen in einen mehrwöchigen Lockdown.

Das kündigten die beiden Landeshauptleute der Bundesländer am Donnerstag an. Gleichzeitig steht die konservativ-grüne Bundesregierung unter wachsenden Druck, auch landesweit schärfere Maßnahmen zu ergreifen, um die Neuansteckungen abzubremsen. Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte Einschränkungen für Geimpfte bisher ausgeschlossen. Eine Entscheidung könnte am Freitag nach einem Treffen von Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfang Mückstein (Grüne) mit den Landeshauptleuten fallen. Diskutiert wird derzeit auch eine allgemeine Corona-Impfpflicht.

Salzburg und Oberösterreich - die beiden am stärksten betroffenen Regionen des Landes - haben nun die Reißleine gezogen. Experten aus dem Gesundheitswesen pochen seit Tagen auf strengere Maßnahmen. "Gestern und vorgestern waren wir der Meinung, es geht, wir kommen durch", sagte Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP), der nun keine Alternative mehr zum Lockdown sieht. "Angesichts der Infektionszahlen mit annähernd 2500 neuen Fälle, bleibt uns nichts anderes übrig als einen Lockdown für das Land Salzburg zu verfügen". Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will sich bei dem Treffen am Freitag für einen bundeweiten Lockdown einsetzen. Sollte es nicht dazu kommen, werde Oberösterreich gemeinsam mit Salzburg in einen Lockdown gehen, sagte er.

Seit Montag gilt bereits landesweit ein Lockdown für Ungeimpfte. Eine Woche davor wurde eine 2G-Pflicht für viele Bereiche des öffentlichen Lebens beschlossen. Schallenberg betonte mehrfach, dass es nun vor allem darum gehe, die laut seinen Worten "beschämend niedrige" Impfquote nach oben zu bringen. Derzeit sind rund 66 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, was etwa dem EU-Schnitt entspricht. Während Deutschland bei der Impfquote nur leicht höher liegt, weisen andere westeuropäische Länder weit höhere Werte auf.

Die Einschränkungen für Ungeimpfte und die nur langsam steigende Impfquote konnten das Infektionsgeschehen bisher nicht abbremsen. Die Neuinfektionen kletterten dennoch von einem Rekordwert zu nächsten und erreichten zuletzt erstmals über 15.000 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 991.