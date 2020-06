SALZGITTER - Neue Kaufwelle nicht in Sicht

Salzgitter AG - WKN: 620200 - ISIN: DE0006202005 - Kurs: 11,725 € (XETRA)

Die Salzgitter-Aktie erlebte von November 2002 bis Juli 2007 einen riesigen Hype und kletterte von 5,85 EUR auf das aktuelle Allzeithoch bei 158,90 EUR.

Seit diesem Allzeithoch befindet sich der Wert in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Am 16. März 2020 fiel der Wert auf ein Tief bei 7,77 EUR zurück. Seit diesem Tief erholt sich die Aktie. Dabei kletterte sie am 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 14,92 EUR. Mit diesem Hoch näherte sie sich dem Abwärtstrend seit Oktober 2018 stark an. Zu einem ersthaften Angriff auf diesen Trend kam es aber bisher nicht.

In den letzten Tagen fiel der Wert wieder zurück. Eine kleine Erholung nach dem Tief bei 11,62 EUR vom Montag wurde gestern wieder vollständig abverkauft.

Kurzfristig weiter abwärts?

Das Chartbild der Salzgitter-Aktie macht auf kurzfristige Sicht keinen guten Eindruck. Weitere Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit März bei aktuell ca. 9,05 EUR müssen einkalkuliert werden. Erst ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 14,92 EUR würde größeres Aufwärtspotenzial freisetzen. In diesem Fall könnte es zu Gewinnen in Richtung 22,70-23,70 EUR kommen.

