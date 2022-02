Salzgitter will 2022 mehr erlösen und Vorsteuergewinn erhöhen - Aktie im Plus

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller Salzgitter will im laufenden Jahr deutlich zulegen. Der Umsatz solle von 9,8 Milliarden Euro auf knapp 11 Milliarden Euro steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Salzgitter mit. Beim Vorsteuerergebnis (EBT) rechnet der Vorstand mit einem Wert zwischen 600 und 750 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr lag dieser nach vorläufigen Zahlen bei 706,7 Millionen Euro. Dabei hätten sich vor allem die bessere Entwicklung in den Bereichen Flachstahl und Handel bemerkbar gemacht, hieß es zur Begründung. Auch das Trägersegment habe trotz rasant gestiegener Energiepreise ein "hervorragendes Resultat" erzielt. Den Geschäftsbericht für 2021 will das Management am 21. März 2022 vorstellen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der Aktienkurs von Salzgitter drehte deutlich ins Plus und notierte zuletzt zwei Prozent höher./ngu/he