Global-2000-Unternehmen, die ihre Branche mit fortschrittlicher KI revolutionieren möchten, können die unübertroffenen KI-Technologien, -Dienstleistungen und -Fachkompetenzen von SambaNova nutzen, um ihre größten Herausforderungen bei der Einführung von KI zu bewältigen.

Das Unternehmen SambaNova Systems, das die fortschrittlichste Software, Hardware und Dienstleistung der Branche für die Ausführung von KI-Anwendungen entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass für sein KI-Mitgliedschaftsprogramm für Unternehmen, ELEVAITE, jetzt Bewerbungen entgegengenommen werden. Das Programm soll ausgewählte Kohorten von Unternehmen in die KI-fähige Zukunft führen, indem es die unübertroffenen KI-Technologien, -Lösungen und -Fachkompetenzen von SambaNova sowie dessen bewährte Erfolge nutzt und gleichzeitig die größten Herausforderungen beim Start und der Skalierung eines KI-Programms angeht.

SambaNova's ELEVAITE program is designed to lead select cohorts of enterprises into the AI-enabled future (Graphic: Business Wire)

„Das Aufkommen der KI und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf Global-2000-Unternehmen dürften dem Einfluss des Internets in nichts nachstehen“, sagte Rodrigo Liang, Mitbegründer und CEO von SambaNova. „Für diejenigen, welche die transformative Kraft der KI nutzen möchten, gibt es enorme Möglichkeiten. Mit ELEVAITE von SambaNova erhalten Unternehmen unübertroffene Schulungen und technische Beratung zur direkten Unterstützung erfolgreicher KI-Initiativen von der Konzeption bis zu Bereitstellung, Skalierbarkeit und ROI mit Marktpräsenz für ihre Technologieführerschaft.“

Führungskräfte in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Energie, Fertigung, Gesundheitswesen und mehr erkennen, dass es an der Zeit ist, KI auf die Datenressourcen ihres Unternehmens anzuwenden. ELEVAITE wurde speziell entwickelt, um die Bereitstellung der fortschrittlichsten und leistungsfähigsten Software, Hardware und Dienstleistungen mit KI in ausgewählten Kohortenunternehmen zu beschleunigen, die für KI, maschinelles Lernen und Deep Learning verfügbar sind.

Als ELEVAITE-Mitglieder werden Unternehmen mit SambaNova-Teams zusammenarbeiten, um die wirksamsten KI-Technologien auf Grundlage der Erfahrung von SambaNova und dem vertieften Verständnis der Unternehmensanforderungen zu bestimmen, damit sie geschäftliche Auswirkungen haben können. Dazu gehören Anwendungsfälle für die Verarbeitung natürlicher Sprachen, Visuelles und Empfehlungen.

„Unternehmen, die sich für die Teilnahme an ELEVAITE gut eignen, sind diejenigen, welche die Notwendigkeit erkennen, sich auf neue Initiativen zu konzentrieren, wenn es darum geht, die internen KI-Fähigkeiten zu beschleunigen“, sagte Marshall Choy, Produktvorstand bei SambaNova. „Durch die Zusammenarbeit werden ELEVAITE-Mitglieder und SambaNova die Bereitstellung und Skalierbarkeit in ihren Unternehmen beschleunigen.“

„Die ELEVAITE-Mitgliedschaft soll unübertroffene Ausbildung und Bewusstsein auf persönlicher und Kohortenbasis bieten, um die Transformation von Unternehmen zu einer KI-fähigen Organisation zu beschleunigen“, sagte Amy Love, Chief Marketing Officer bei SambaNova. „Außerdem fördert das Programm die marktführende Stellung der ausgewählten Unternehmen, indem es sie als führend in ihrem Bereich präsentiert.“

ELEVAITE-Mitglieder erhalten Zugang zu drei Kategorien von Vorteilen:



Unübertroffene Zusammenarbeit für den Erfolg: Durch die Bereitstellung von maßgeschneiderten Aufgabenbereichen mit Implementierung und Skalierung von KI-Lösungen stehen Ihnen die dedizierten Fachmitarbeiter und Kundenbetreuer von SambaNova bei jedem Schritt zur Seite.



Institutionalisierte Fähigkeiten und Kenntnisse: Gründer, leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder, Technologen und Branchengrößen von SambaNova werden die teilnehmenden Organisationen ausbilden, damit sie die Ressourcen bereitstellen können, die für die Umsetzung von KI-Initiativen und die Entwicklung neuer KI-Fähigkeiten erforderlich sind.



Erhöhte Präsenz zur Steigerung des Unternehmenswertes: Mit dem Zugang zum VisionAIres-Programm von SambaNova können die Teilnehmer die Sichtbarkeit ihrer KI-Initiativen steigern, eine Vordenkerrolle entwickeln und den Ruf ihres Unternehmens durch Medienpräsenz verbessern.



ELEVAITE reduziert das Risiko für Unternehmen und verpflichtet sich zu einer skalierbaren Bereitstellung, indem es Zugriff auf einzigartige Ressourcen und Kenntnisse von SambaNova bietet, mit denen sichergestellt wird, dass sie mit KI erfolgreich sind. Mitglieder haben Zugriff auf die schlüsselfertige Plattform von SambaNova, darunter Dataflow-as-a-Service™, eine erweiterbare Plattform mit KI-Diensten, und DataScale®, eine integrierte Software- und Hardwareplattform, die konkurrenzlose Leistung, Genauigkeit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet und die auf der Systems Reconfigurable Dataflow Architecture™ von SambaNova basiert. Dadurch entfällt der Bedarf an massivem Data-Science-Personal, was die Investitionskosten erheblich senkt.

Um mehr zu erfahren, ein Gespräch mit Führungskräften zu vereinbaren oder sich für das Programm zu bewerben, gehen Sie auf sambanova.ai/elevaite. Das Auswahlverfahren findet im Herbst dieses Jahres statt und das erste Kohortenprogramm startet im Januar 2022.

Über SambaNova Systems:

SambaNova Systems ist ein KI-Innovationsunternehmen, das Unternehmen in die Lage versetzt, erstklassige Lösungen für die Verarbeitung natürlicher Sprache, computerbasiertes Sehen, Empfehlungssysteme und KI für die Wissenschaft zuverlässig bereitzustellen. Das Flaggschiff-Angebot von SambaNova, Dataflow-as-a-Service™, hilft Unternehmen, KI innerhalb weniger Tage bereitzustellen, neue Einnahmen zu erschließen und die betriebliche Effizienz zu steigern. DataScale® von SambaNova ist ein integriertes Software- und Hardwaresystem, das Reconfigurable Dataflow Architecture™ verwendet, zusammen mit offenen Standards und Benutzerschnittstellen. SambaNova Systems mit Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Palo Alto wurde 2017 von Branchengrößen und Experten für Hardware- und Softwaredesign von Sun/Oracle und der Stanford University gegründet. Zu den Investoren gehören SoftBank Vision Fund 2 sowie Fonds und Konten, die von BlackRock, Intel Capital, GV, Walden International, Temasek, GIC, Redline Capital, Atlantic Bridge Ventures, Celesta und mehreren anderen Firmen verwaltet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter sambanova.ai oder kontaktieren Sie uns unter info@sambanova.ai. Folgen Sie SambaNova Systems auf LinkedIn.

Virginia Jamieson

SambaNova Systems

virginia.jamieson@sambanova.ai



+1 650 279 8619