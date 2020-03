Sanders dementiert Bericht über Ausstieg aus Vorwahlkampf

Washington (Reuters) - Nach einer Niederlagenserie im Zweikampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat Bernie Sanders einen Bericht über einen angeblichen Rückzug dementiert.

Ein Sprecher des linksgerichteten Senators erklärte am Mittwoch auf Twitter, eine entsprechende Meldung sei "absolut falsch". Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf die Website Axios berichtet, Sanders werde aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur aussteigen. Sanders hatte zuvor erklären lassen, er werde seine Bewerbung überdenken. Der 78-Jährige hatte am Dienstag bei Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale, Ex-Vizepräsident Joe Biden.