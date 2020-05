Sanderson Farms schüttet Dividende aus

Der amerikanische Geflügelproduzent Sanderson Farms Inc. (ISIN: US8000131040, NYSE: SAFM) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents an seine Investoren ausbezahlen. Record day war der 28. April 2020.

Damit schüttet der Konzern aus Laurel in Mississippi auf das Jahr hochgerechnet 1,28 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 147,07 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,87 Prozent. Das Unternehmen ist 1955 gegründet worden und zählt heute zu den drei größten Geflügelproduzenten der USA. Sanderson Farms erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz in Höhe von 823,08 Mio. US-Dollar (Vorjahr 743,39 Mio. US-Dollar), wie am 27. Februar 2020 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 16,51 Prozent im Minus (Stand: 11. Mai 2020). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,3 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de