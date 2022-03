Sanitäter - Mindestens sechs Tote bei Anschlag in Tel Aviv

Jerusalem (Reuters) - Ein mutmaßlicher arabischer Schütze hat nach Angaben von Sanitätern am Dienstag mindestens fünf Menschen in Israel getötet, bevor er selbst erschossen wurde.

"Der Terrorist wurde liquidiert", sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom nach dem Vorfall nahe Tel Aviv. Amateuraufnahmen im Fernsehen zeigten einen in schwarz gekleideten Mann mit einem Sturmgewehr auf einer Straße in dem Ort Bnei Brak. Dort wohnen viele ultraorthodoxe Juden. Augenzeugen zufolge eröffnete er das Feuer auf Balkone, dann auf Menschen auf der Straße sowie in einem Auto. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, bei dem Täter handle es sich um einen Palästinenser aus dem Westjordanland. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand.

Zuletzt gab es in Israel mehrere Anschläge. In der vergangenen Woche tötete ein arabischer Israeli vier Menschen in Beerscheba, bevor er erschossen wurde. Am Sonntag wurden zwei Polizisten von einem arabischen Angreifer in Hadera getötet. Andere Beamte erschossen ihn. Zu diesem Angriff bekannte sich die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS).

Das Auswärtige Amt verurteilte den Anschlag. "Der heutige Terroranschlag in Tel Aviv ist der dritte tödliche Anschlag in nur einer Woche. Wie auch die Anschläge in Beerscheba und Hadera ist er in seiner Brutalität und Kaltblütigkeit schockierend. Wir verurteilen die Anschlagswelle in Israel auf das Schärfste, Terror ist durch nichts zu rechtfertigen", sagte ein Sprecher der Behörde.