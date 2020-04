SANOFI - Gewinnmitnahmen nach Zahlen

Sanofi S.A. - WKN: 920657 - ISIN: FR0000120578 - Kurs: 87,570 € (Paris)

Sanofi erzielt im 1.Quartal einen Umsatz von 8,97 Mrd. EUR (VJ: 8,39 Mrd. EUR, Prognose: 8,83 Mrd. EUR), einen Nettogewinn (bereinigt) von 2,042 Mrd. EUR (VJ: 1,765 Mrd. EUR) und einen Gewinn je Aktie (bereinigt) von 1,63 EUR (VJ: 1,42 EUR, Prognose: 1,45 EUR). Der Coronavirus kommt dem Unternehmen zugute. Die Jahresziele werden bestätigt.

Quelle: Guidants News

Nach dem Allzeithoch bei 101,10 EUR aus dem August 2015 setze eine große Korrekturbewegung in der Sanofi-Aktie ein. Diese führte zu einem Tief bei 62,50 EUR. Im September 2019 kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit August 2015. Es dauerte eine Weile, bis der Ausbruch Wirkung zeigte, aber letztlich kletterte die Aktie bis Mitte Februar 2020 auf ein Hoch bei 95,06 EUR.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Anschließend musste die Aktie aber eine heftigen Rücksetzer auf 67,65 EUR und damit sogar unter den langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 verkraften. Von diesem Rückfall hat sich die Aktie aber zuletzt wieder gut erholt. In dieser Woche notierte sie bereits bei 91,70 EUR. Dieses Hoch erreichte der Wert heute in der Eröffnung. Seitdem nehmen Anleger Gewinne mit.

Chart sieht trotzdem gut aus

Die aktuellen Gewinnmitnahmen führen noch zu keinem größeren Verkaufssignal. Die Aktie hat eine recht gute Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 101,10 EUR. Vorher mag es noch einmal einen Umweg über den Unterstützungsbereich um 80,44 EUR geben. Erst ein Bruch dieses Bereichs würde das Chartbild wieder verschlechtern. In diesem Fall müsste mit abgaben in Richtung 67,65-62,50 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

INTEL - Nachbörslich nach Zahlen unter Druck

ADIDAS - Ein Netz, kein doppelter Boden

CONTINENTAL - Bullen werden auf die Probe gestellt

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)