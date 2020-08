Sanofi schluckt US-Biotechfirma für 3,7 Milliarden Dollar

Paris (Reuters) - Der französische Pharmakonzern Sanofi verstärkt sich im Bereich Immunkrankheiten mit der Übernahme der US-Biotechfirma Principia Biopharma für 3,7 Milliarden Dollar.

Sanofi zahlt 100 Dollar je Aktie in bar für Principia, das entspricht einem Aufschlag von zehn Prozent zum Schlusskurs am Freitag. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden, wie Sanofi am Montag mitteilte. Der Kauf von Principia Biopharma, die Therapien für schwere Immunerkrankungen entwickelt, stärke die Forschungskapazitäten der Franzosen in Bereichen wie Autoimmun- und allergische Erkrankungen, erklärte Vorstandschef Paul Hudson.

Sanofi hatte seine Geschäfte zuletzt mit einer Reihe von größeren Zukäufen ausgebaut: Ende 2019 hatte der Konzern das Biotechunternehmen Synthorx für rund 2,5 Milliarden Dollar übernommen, 2018 die Biotechfirma Bioverativ für 11,6 Milliarden.