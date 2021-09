Sanofi will US-Biotechfirma für 1,9 Milliarden Dollar schlucken

Paris (Reuters) - Der französische Pharmakonzern Sanofi fädelt innerhalb kurzer Zeit die nächste Milliardenübernahme ein.

Für 1,9 Milliarden Dollar will Sanofi das US-Biotechunternehmen Kadmon Holdings kaufen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Pro Aktie wollen die Franzosen 9,50 Dollar zahlen, ein Aufschlag von 79 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Mit der Übernahme ergänzt Sanofi sein Portfolio um Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Immunerkrankungen und fibrotische Erkrankungen sowie Krebsimmuntherapien. Erst im vergangenen Monat hatte der Pharmakonzern die Übernahme des US-Biotechunternehmens Translate Bio für 3,2 Milliarden Dollar angekündigt, um seine Pipeline an neuen Arzneien zu verstärken.