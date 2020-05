SAP-Aufsichtsratschef Plattner hält sich Zeitpunkt für Abschied offen

Berlin (Reuters) - SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner hält sich den Zeitpunkt für den Abschied von seiner Rolle als Chefkontrolleur offen.

"Ich werde mich in dieser Amtszeit um einen Nachfolger kümmern", sagte der 76-jährige Plattner in einem Grußwort am Mittwoch zu Beginn der virtuellen Hauptversammlung des Walldorfer Dax-Konzerns, ohne dabei konkret auf eine mögliche Verlängerung seiner Tätigkeit einzugehen. SAP werde sich für die Suche Zeit nehmen und dabei nicht unter Druck setzen lassen, sagte Plattner. In einem Interview hatte er angesichts der Corona-Krise zuvor erklärt, er denke zumindest darüber nach, ob er sein Mandat als Aufsichtsratschef noch mal verlängern solle.

Im vergangenen Jahr hatte sich Plattner auf der SAP-Hauptversammlung zur Wiederwahl gestellt, allerdings nur für drei statt bis dato fünf Jahre. "Diese drei Jahre sollen dann gleichzeitig auch meine letzte Amtszeit sein", hatte Plattner damals gesagt. Er hatte SAP 1972 zusammen mit vier anderen IT-Spezialisten gegründet.