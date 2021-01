SAP avisiert Dividendenanhebung

Europas größter Softwarekonzern SAP (ISIN: DE0007164600) avisiert den Aktionären nach dem erfolgreichen Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics eine höhere Dividende, wie Finanzchef Luka Mucic am Freitag in einer Telefonkonferenz mitteilte.

Der Börsengang der Marktforschungstochter Qualtrics war am 28. Januar 2021. Vom Erlös von rund 2,4 Mrd. US-Dollar erhält SAP rund 1,9 Mrd. US-Dollar, den Rest erhält Qualtrics als Liquidität. SAP bleibt auch in Zukunft Mehrheitsaktionär.

Der DAX-Konzern hatte den Aktionären im Vorjahr eine Dividende von 1,58 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 107,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,47 Prozent. Seit dem Gang an die Börse im Jahr 1988 schüttet SAP eine Dividende aus. In diesem Zeitraum wurde die reguläre Dividende nie gesenkt. Im Jahr 2012 erhielten die Aktionäre zusätzlich zur regulären Dividende eine einmalige Jubiläumsdividende in Höhe von 0,35 Euro.

SAP bestätigte am Freitag die bereits veröffentlichten Ergebnisse für das letzte Jahr. Der Umsatz sank im Jahr 2020 um 1 Prozent auf 27,34 Mrd. Euro. Währungsbereinigt kletterte der Umsatz um 1 Prozent auf 27,34 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis stieg um 1 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro (non-IFRS) und der Gewinn nach Steuern legte um 6 Prozent auf 6,53 Mrd. Euro zu.

Redaktion MyDividends.de