SAP, BASF und Covestro - die meistgehandelten Aktien des Tages

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von SAP. Der Softwarekonzern hat Zahlen vorgelegt. Beim Gewinn und der operativen Marge enttäuschte man den Markt. Bei den Verkäufen steht Covestro auf dem 4. Platz. Die Aktie von Covestro hatte es bedingt durch die kräftig gestiegenen Energiekosten sowie die Sorgen vor einem möglichen Gasengpass in Deutschland in den vergangenen Wochen sehr schwer. Und heute geht es mit den Anteilscheinen der ehemaligen Bayer-Tochter richtig stark bergab. Allerdings besteht für Anleger deswegen kein Grund zur Panik. Die Aktie wird ex Dividende gehandelt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007164600, DE000BASF111, DE0006062144