SAP - Bullen bleiben am Ball

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 124,980 € (XETRA)

Die SAP-Aktie scheiterte am 01. September 2021 am Widerstand bei 129,58 EUR und fiel danach innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 112,78 EUR.

Zuletzt erholte sich die Aktie wieder deutlich. Dies wurde auch durch die letzten befeuert. Am Freitag notierte der Wert im Hoch bereits bei 126,28 EUR. Gestern kam es zu einem leichten Rücksetzer. Die Aktie behauptete sich dabei über dem am Donnerstag durchbrochenen Widerstand bei 123,26 EUR.

Rally möglich

Im kurzfristigen Bereich könnte die SAP-Aktie zunächst oberhalb von 123,26 EUR seitwärts laufen. Anschließend wäre aber eine weitere Rally möglich. Dabei könnte die Aktie über 129,58 EUR ausbrechen und an ihr Allzeithoch bei 143,32 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter 123,26 EUR könnte zu Abgaben in Richtung des Aufwärtsgaps vom 13. Oktober führen. Dieses Gap liegt zwischen 117,80 EUR und 119,36 EUR. Aber auch nach einem Rücksetzer in diesen Bereich gäbe es noch Chancen auf eine Rally in Richtung Allzeithoch.

Fazit: Das Chartbild der SAP-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Sie hat recht gute Chancen, in einigen Wochen wieder am Allzeithoch zu notieren.

Zusätzlich lesenswert:

BIONTECH - Ausbruchsversuch

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

SAP-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)