SAP-Chef Klein erhält für 2021 fast sechs Millionen Euro

Berlin (Reuters) - SAP-Chef Christian Klein hat im abgelaufenen Jahr mit fast sechs Millionen Euro deutlich mehr verdient als in seinem ersten vollen Amtsjahr.

Die Vergütung - einschließlich Boni - des 41-Jährigen lag bei 5,87 Millionen Euro, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten SAP-Geschäftsbericht hervorgeht. Darin enthalten ist eine für das Corona-Jahr 2020 gewährte Sondervergütung von 1,1 Millionen Euro, die offenbar erst im vergangenen Jahr gezahlt wurde. 2020 hatte der 41-Jährige, der den Softwareriesen aus Walldorf seit April 2020 allein leitet, brutto 1,12 Millionen Euro bekommen, so wenig wie kein anderer Dax-Chef. Mit seiner Vergütung für 2021 dürfte Klein wenigstens im oberen Drittel der Gehaltsrangliste im Dax liegen.

In Summe gab SAP für alle Vorstandsmitglieder im vergangenen Jahr 27,46 Millionen Euro aus, viereinhalb Mal so viel wie 2020 (6,07 Millionen). Das lag nicht nur am steigenden Aktienkurs und den verbesserten Geschäftszahlen, sondern auch am Personalkarussell im Vorstand. Inzwischen besteht der Vorstand aus sieben Mitgliedern. Darunter sind der langjährige Finanzchef Luka Mucic, der seit 2014 dem Führungsgremium angehört, und die ehemalige Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek.

Während die SAP-Aktie 2020 und damit mitten in der Corona-Krise um fast 15 Prozent gefallen war, ging es 2021 16,5 Prozent nach oben. Der Oracle-Konkurrent kommt bei der Komplett-Ausrichtung auf die Cloud schneller voran als erwartet. Das währungsbereinigte Betriebsergebnis legte 2021 um ein Prozent auf 8,41 Milliarden Euro zu. Am Erfolg sollen auch die Aktionäre stärker beteiligt werden: SAP schlägt für 2021 eine Dividende von 2,45 Euro je Aktie vor, einschließlich einer Sonderausschüttung von 50 Cent zum 50-jährigen Firmenjubiläum.