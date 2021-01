SAP-Chef - "Sehr erfolgreicher" Börsengang von Qualtrics

Berlin (Reuters) - Der Börsengang an der Nasdaq bietet der US-Softwarefirma Qualtrics nach Einschätzung des Mutterkonzerns SAP die "besten Chancen zu wachsen". Der "sehr erfolgreiche" Börsengang verdeutliche, dass Investoren genauso viel Potenzial in Qualtrics sähen wie wir, sagte SAP-Chef Christian Klein am Freitag gegenüber Journalisten. Die US-Tochter, an der SAP laut Finanzchef Luka Mucic "auf sehr lange Sicht" die Mehrheit halten will, hatte am Donnerstag ihr Debüt an der US-Technologiebörse gefeiert und wurde mit fast 21 Milliarden Dollar bewertet. Dies sei eine gute Gelegenheit für Investoren, den Marktwert von SAP zu überdenken, sagte Mucic. Knapp 1,9 Milliarden Dollar der IPO-Einnahmen fließen direkt nach Walldorf. Mucic will damit unter anderem Schulden abbauen und eine "verbesserte" Dividende bezahlen. Zuletzt lag sie bei 1,58 Euro je Aktie.

SAP bestätigte die am 14. Januar veröffentlichten Quartals- wie auch Jahreszahlen und den Ausblick für das laufende Jahr.