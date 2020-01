SAP - Kaufwelle könnte anlaufen

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 123,160 € (XETRA)

Die SAP-Aktie markierte Anfang Juni 2019 ein Allzeithoch bei 125,00 EUR. Anschließend konsolidierte die Aktie ausführlich und fiel auf ein Tief bei 103,06 EUR zurück. Dort drehte sie Anfang Oktober nach oben und setzte zu einer Rally an das Allzeithoch an. Am 16. Dezember scheiterte der Wert allerdings an diesem. Anschließend konsolidierte er in einem kleinen bullischen Keil, aus dem er gestern nach oben ausbrach. Dabei riss er ein Aufwärtsgap zwischen 121,46 und 122,04 EUR und näherte sich im Tagesverlauf weiter dem Allzeithoch an. Ein wenig Platz bis dorthin ist allerdings noch.

Wieder im Rallymodus?

Die SAP-Aktie könnte in den nächsten Tagen an das Allzeithoch klettern. Aber erst ein Ausbruch über 125,00 EUR würde der Aktie wieder größeres Potenzial verschaffen. In diesem Fall wäre Platz für eine Rally bis über 141 EUR. Sollte die Aktie allerdings deutlich unter das Gap abfallen, dann wäre der neue Aufwärtsimpuls wieder abgewürgt.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)