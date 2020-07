SAP - Nach Zahlen neues Allzeithoch?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 128,780 € (XETRA)

SAP erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 6,74 Mrd. EUR (VJ: 6,6 Mrd. EUR, Analystenprognose: 6,5 Mrd. EUR), einen Cloudumsatz (bereinigt) von 2,04 Mrd. EUR (VJ: 1,72 Mrd. EUR, Prognose: 2,06 Mrd. EUR), einen Lizenzumsatz von 0,77 Mrd. EUR (VJ: 948 Mio. EUR, Prognose: 570 Mio. EUR), ein Ebit (bereinigt) von 1,96 Mrd. EUR (VJ: 1,82 Mrd. EUR, Prognose: 1,79 Mrd. EUR) und eine Ebit-Marge von 29,1 % (VJ: 27,3 %, Prognose: 27,5 %). Die Prognose für 2020 wird bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die SAP-Aktie reagiert in den ersten Minuten des vorbörslichen Handels mit einem Plus von rund 3,3 % auf diese Zahlen.

Die Aktie markierte am 20. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 129,58 EUR. Danach geriet sie im Zuge des Coronacrashs massiv unter Druck. Sie fiel auf ein Tief bei 82,13 EUR. Damit testete sie ihren Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002. Auf diesem drehte der Wert wieder nach oben.

Am 14. April kam es zu einem Zwischenhoch bei 114,86 EUR. Nach einer Konsolidierung in einer bullischen Flagge setzte der Wert seine Rally fort. Am Montag markierte er ein neues Allzeithoch bei 130,80 EUR. In den letzten beiden Tagen pendelte er um das alte Rekordhoch. Die vorbörslichen Kurse liegen relativ deutlich darüber. Bei 132,50 EUR verläuft eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Juli 2019 und Februar 2020.

Geht die Rally weiter?

Sollte sich die SAP-Aktie über dem Widerstandsbereich zwischen 129,58 EUR und 132,50 EUR etablieren, könnte die Rally der letzten Monate direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 142,37 EUR oder sogar ca. 152,00 EUR wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter 125,00 EUR abfallen, müsste mit einer etwas ausführlicheren Konsolidierung in Richtung 114,86 EUR gerechnet werden.

