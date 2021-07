SAP - Neuer Rallyschub möglich

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 119,300 € (XETRA)

Die SAP-Aktie fiel am 02. November 2020 auf ein Tief bei 89,93 EUR zurück. Mit diesem Tief näherte sich der Wert dem Aufwärtstrend seit August 2002 deutlich an.

Knapp darüber kam wieder nachfrage auf. In den letzten Monaten erholte sich der Wert deutlich. Am 22. April erreichte die Aktie ein Hoch bei 121,00 EUR.

An dieser Hürde scheiterte die Aktie am 15. Juni und am 30. Juni. Nach dem letzten Scheitern fiel sie auf den Aufwärtstrend seit 13. Mai zurück, wobei die Rücksetzer nach Kontakt mit der Marke bei 121,00 EUR jeweils kleiner als der vorherige war. Dieser Aufwärtstrend liegt heute bei 118,19 EUR. Am Freitag kam wieder leichte Nachfrage auf. Der Trend hält also zunächst einmal. Neben diesem Trend ist kurzfristig noch die Unterstützungszone zwischen 116,58 EUR und 116,30 USD wichtig.

SAP soll nach aktuellen Schätzungen im nächsten Jahr 5,21 EUR je Aktie verdienen. Das ergibt ein KGV von 22,90. Damit ist die Aktie weder teuer noch billig. Denn seit vielen Jahren wird die Aktie meist mit einem KGV zwischen 20 und 25 gehandelt.

Kaufwelle kann weitergehen, wenn ..

Gelingt der SAP-Aktie ein stabiler Ausbruch über 121,00 EUR, dann könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 134,86 EUR oder sogar 143,20 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter 116,30 EUR abfallen, müsste mit einer kurzfristigen Abwärtsbewegung bis 109,10 EUR zu rechnen.

